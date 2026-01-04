Саратовцам сообщили дату первой сельхозярмарки на Театральной площади в 2026 году

В Саратовской области подвели итоги ярмарочной торговли.

В течение 2025 года прошли 224 выходные ярмарки, а также 50 сезонных площадок для продажи ягод и овощей.

Общий объём продаж превысил 400 тонн мяса, более 400 тонн плодоовощной продукции, 170 тонн картофеля, 128 тонн рыбы, 206 тонн хлеба и кондитерских изделий, 78 тонн масла и 99 тонн мёда.

Первая ярмарка в 2026 году запланирована на 17 января. Об этом сообщает ИА «Регион 64».

На новогодних каникулах сельхозпродукцию можно приобрести на рынке в Юбилейном. Министерство продолжает работу по расширению ассортимента.

Ольга Сергеева