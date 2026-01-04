В Балакове хоронят геройски павших в спецоперации военных

В городе Балаково проходят похороны трёх местных жителей, погибших в ходе СВО.

Максим Леонов, выпускник Рязанского военного училища, погиб 18 августа 2023 года.

Евгений Медведев, юрист по образованию, погиб 18 февраля 2025 года.

Иван Гумин, электромеханик, скончался 10 ноября 2025 года.

Все прощальные церемонии проходят в Балакове.

Специальная военная операция длится четвертый год подряд. Общее число погибших россиян на фронтах СВО властями намеренно не разглашается, составляя государственную тайну.

Ольга Сергеева