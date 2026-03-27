Саратовцам сообщили о введении нового налогового вычета на долгосрочные сбережения

Саратовцам рассказали о новом налоговом вычете за долгосрочные накопления.

Налоговая инспекция Саратовской области информирует граждан о новом виде налогового вычета — за взносы по договорам долгосрочных сбережений. Льгота распространяется на платежи в негосударственные пенсионные фонды, а также на взносы по индивидуальным инвестиционным счетам, открытым после 1 января 2024 года.

Подать заявление можно за средства, внесенные в отчетном году. Договор допускается заключать как на себя, так и на близких родственников.

Нововведение призвано стимулировать жителей к формированию долгосрочных сбережений, сочетая надежное хранение средств с возможностью сократить налоговую нагрузку.

