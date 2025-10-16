Саратовцам в октябре дороже обходится яичница с помидорами

За неделю октября в Саратовской области наиболее значительно подорожали помидоры — на 10,5%.

Согласно данным Саратовстата, также выросли цены на яйца (4,3%), бананы (3,7%), а также сосиски, сардельки и капусту (2,8%). Незначительно подорожали лук, огурцы, свекла, охлажденные куры и соль.

В то же время морковь подешевела на 2,2%, а фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,4%. Цены на говядину, баранину, вареную колбасу, творог, картофель, вермишель и сметану остались без изменений.

Ольга Сергеева