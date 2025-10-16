Житель Марксовского района Луткевич погиб в зоне СВО

На фронте погиб уроженец Марксовского района Сергей Луткевич.

Об этом сообщили в районной администрации утром 16 октября. Выпускник Павловской школы погиб при выполнении боевого задания. После окончания школы он проходил срочную службу в Вооруженных силах России в 2010 году.

Церемония прощания с сержантом Луткевичем пройдет 17 октября в 11:30 в городе Маркс на улице Мамина, 9а. Земляки придут, чтобы отдать последние почести герою.

СВО продолжается 4-й год. Число погибших российских военных властями не уточняется.

Ольга Сергеева