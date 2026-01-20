Саратовцам выплатили компенсации за ЖКУ на 4,2 миллиарда рублей за год

В 2025 году объём выплаченных жителям Саратовской области субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг превысил 4,2 миллиарда рублей.

Об этом 20 января на заседании комитета областной думы заявил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

Финансирование в основном осуществлялось из региональной казны, на которую пришлось почти 3,6 миллиарда рублей. Из федерального бюджета было выделено дополнительно 679 миллионов.

Как пояснил министр, для большинства льготников — включая инвалидов, ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих и пострадавших от техногенных катастроф — размер компенсации составляет 50% от общей суммы оплаты ЖКУ.

Ольга Сергеева