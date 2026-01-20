В Марксе таксист оформил кредитную карту на доверчивого пассажира и снял с неё 50 тысяч

В Марксовском районе полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и кражи мобильного телефона.

По заявлению 59-летнего местного жителя, неизвестный оформил на него кредитную карту и похитил с неё средства, а также забрал телефон.

По версии следствия, инцидент произошел в новогодние дни. Пострадавший, находясь в гостях в сельской местности, вызвал такси, чтобы добраться до магазина. Не имея при себе наличных, он отдал водителю свою банковскую карту, чтобы тот снял необходимую сумму.

Водитель, воспользовавшись ситуацией, оформил на имя пассажира кредитную карту на 165 тысяч рублей и снял с неё 50 тысяч. Вернувшемуся из магазина мужчине он сообщил, что снять деньги не получилось, и в качестве «залога» забрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Саратова, ранее судимый. Он признал вину и заявил, что выбросил сломанный телефон. Молодой человек возместил потерпевшему 70 тысяч рублей, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алиса Эай