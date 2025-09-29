Саратовцам заплатят 220 тысяч за глазировку и упаковку шоколадных конфет

Для жителей Саратова на сайте объявлений появилась вакансия с вахтовым методом работы в Пензе.

Требуются рабочие для глазировки шоколадных конфет, опыт не обязателен.

Работодатель предлагает зарплату от 220 тысяч рублей за вахту 60/30 с графиком работы по 12 часов в дневные и ночные смены. Новым сотрудникам обещают обучение и предоставление проживания в благоустроенных домах со всеми удобствами.

В обязанности будет входить покрытие конфет глазурью и их последующая упаковка в обертку.

Ольга Сергеева