В Саратовской области пять управляющих компаний лишились лицензий без пролонгации

Государственная жилищная инспекция Саратовской области сообщила об отзыве лицензий у пяти управляющих компаний региона.

Речь идет об ООО «УК Эталон», ООО «ВЫМПЕЛ», ООО «КЛР «Удача», ООО «УК «Альфа» и ООО «КОМФОРТНАЯ СРЕДА».

Причиной стало то, что первые четыре компании не подали заявления на продление разрешительных документов. Пятой организации было отказано в продлении лицензии, действие которой истекает 13 ноября 2025 года.

В связи с этим собственникам жилья в обслуживаемых этими УК домах необходимо будет провести общие собрания и выбрать новые управляющие организации для дальнейшего обслуживания своего имущества.

Ольга Сергеева