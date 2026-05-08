Саратовцам запретили выгуливать своих собак в Парке Победы, «Липках» и горпарке

В Саратове запретили выгул собак в пяти парках.

Администрация Саратова дополнила перечень мест, где запрещен выгул собак. Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Молчанов.

Изначально документ, принятый в 2021 году, запрещал выгул на детских и спортивных площадках, территориях медучреждений, образовательных организаций и в местах массовых мероприятий.

Теперь в список добавились пять парков: Парк Победы, сад «Липки», Детский парк, парк имени Горького и парк «Семхоз».

За нарушение запрета предусмотрен штраф.

Ольга Сергеева