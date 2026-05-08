Саратовцы встречают предпраздничный вечер пятницы в 8-балльных пробках

Вечерний Саратов встал в 8-балльных дорожных заторах.

Сегодня 8 мая на дорогах Саратова образовались масштабные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на 8 баллов из 10 возможных.

Основательно стоят улицы Большая Горная, Московская, Лермонтова, Чернышевского, Радищева, Чапаева, Рахова, Большая Казачья, Астраханская, Шехурдина, Емлютина, Рабочая, Новоузенская, Пензенская, проспекты Строителей и Энтузиастов, а также Московское, Ново-Астраханское и Сталинградское шоссе.

Ситуацию осложняют мелкие ДТП и работы коммунальных служб.

Ольга Сергеева