Саратовцев бесплатно обучают на водителей и трактористов в Поволжском центре

В Саратовской области открыт набор на бесплатные курсы водителей и трактористов.

Министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов сообщил о возможности для жителей области получить востребованные профессии в Поволжском региональном центре.

Доступные программы обучения:

Водитель автомобиля (на новых «Лада Гранта»).

Тракторист (на технике «Беларус»).

Обучение проводится бесплатно в рамках национального проекта «Кадры». Как отметил министр, при организации курсов был учтен запрос населения на современную учебную технику.

Это отличная возможность для жителей региона получить новую профессию или повысить квалификацию за счет государственной поддержки.