Подготовка к финалу конкурса «Мастер года – 2025» идет полным ходом

Финалистка Всероссийского конкурса «Мастер года – 2025», преподаватель Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова Наталья Мерзликина провела встречу с работодателями для обсуждения актуальных компетенций, необходимых будущим выпускникам в сфере информационных систем и программирования.

Участники обсудили, какими качествами и навыками должны обладать современные специалисты в данной области. Работодатели акцентировали внимание на важности практических навыков, знаний в области новейших технологий и способности быстро адаптироваться к изменениям в индустрии.

Также в рамках обсуждения были рассмотрены последние новинки в мире робототехники, которые становятся неотъемлемой частью образовательного процесса и профессиональной деятельности.

Наталья Мерзликина представила ключевые этапы открытого урока, который она проведет в рамках финала конкурса «Мастер года». Урок будет посвящен современным методам обучения программированию с использованием робототехники.