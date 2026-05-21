Саратовцев экстренно предупреждают о сильной грозе и дают советы, как себя вести

Жителей Саратовской области предупредили о непогоде.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе, которая сегодня ожидается местами по области.

Ведомство дало рекомендации. В сельской местности нужно закрыть окна и двери, не топить печь, не пользоваться телефоном, держаться подальше от проводки, молниеотводов и антенн. В лесу — укрыться на низкорослом участке подальше от высоких деревьев, потушить костры. В степи или поле не ложиться на землю, а сесть на корточки в ложбине, обхватив ноги руками. Двигаться спокойным шагом, не бегать.

Следует избегать водоёмов. В автомобиле оставаться внутри с закрытыми окнами и опущенной антенной. При ударе молнии пострадавшего нужно раздеть, облить голову холодной водой, при необходимости сделать искусственное дыхание и вызвать скорую.

