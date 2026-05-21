Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова встретилась со студенческими семьями СГУ

21 мая Саратовский университет с рабочим визитом посетила заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Анна Кузнецова.

Депутат пообщалась с руководством СГУ, студенческими семьями и совершила экскурсию по университетскому музею.

В обсуждении вопросов заседания приняли участие ректор СГУ А.Н. Чумаченко, проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе О.Е. Нестерова, проректор по учебной и методической работе С.В. Удалов, начальник Управления социальной работы М.И. Кабанова. Ключевой темой встречи стало обсуждение с молодёжью реализации семейной политики, мер финансовой поддержки студентов с детьми, а также вовлечение молодых семей в предпринимательскую деятельность.

При содействии парламентария и Минобрнауки России в 2025 году был принят закон о студенческой семье, предусматривающий финансовую поддержку и предоставление специализированных семейных общежитий.

«Время новое, но задачи всегда актуальные. Задача сохранения семьи – стратегическая для страны», – подчеркнула Кузнецова.

Ректор СГУ А.Н. Чумаченко напомнил о традициях Саратовского университета, закладывающего основы для будущих поколений. Сегодня в Саратовском университете учатся 143 студенческие семьи.

Руководитель Научно-методического центра психологической и педагогической поддержки семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями СГУ, М.Д. Коновалова поделилась опытом вуза в работе с семьями, воспитывающими детей с особенностями здоровья. Этот опыт может быть масштабирован на другие регионы.

Центр, по словам Коноваловой, направлен на формирование принципиально новой «культуры поддержки семьи», воспитывающей ребёнка с особыми образовательными потребностями.

Для достижения этой цели специалисты оказывают поддержку нуждающимся семьям по следующим пунктам:

· научно-методическая помощь: консультирование родителей, педагогов и профильных специалистов;

· психологическая трансформация: уникальное направление, в рамках которого родители не просто получают помощь, а демонстрируют посттравматический личностный рост: у них меняется взгляд на собственные трудности и формируется новая родительская позиция;

· проектные инициативы: в центре активно моделируются программы помощи семьям, и яркий пример здесь – проект «Ментальное здоровье», уже доказавший свою высокую эффективность.

Анна Кузнецова высоко оценила эту работу, подчеркнув, что изменение родительского сообщества «особых детей» через образование и психологическую поддержку – это стратегический вклад в демографию.

В ходе встречи представители шести студенческих пар поделились личным опытом создания семьи, рассказали, как им удаётся совмещать учёбу, воспитание детей и строить планы на будущее. Игорь Сысуев рассказал о трансформации образовательного пути супругов – от философии до филологии – и о том, как учёба сочетается с воспитанием ребёнка. Кирилл Любимов, обучающийся с супругой в магистратуре Института физики, отметил: «В команде работать всегда легче, от союза только плюсы».

Представители семьи Польских получают образование в СГУ и православной семинарии. Василиса Польская подчеркнула, что комната матери и ребёнка, созданная в университете, приносит реальную пользу студентам, которые совмещают учёбу с воспитанием детей.

Лариса Шипилова поблагодарила руководство университета за поддержку молодых семей: в частности – за предоставление квартиры в Доме молодых учёных.

Кузнецова приняла участие в заседании Торгово-промышленной палаты России по вопросам семейного предпринимательства для студенческих семей, подключившись к нему в режиме онлайн прямо из конференц-зала СГУ. В своём выступлении Анна Юрьевна размышляла о важности инициатив по развитию семейного бизнеса в России и высказала предложение о необходимости провести специализированное исследование семейного предпринимательства в нашей стране. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Е.Н. Дыбова рассказала о преимуществах ведения бизнеса для молодых семей, а также о рисках, которые важно учитывать на старте.

«Ваш путь – принять решение, придумать идею, провести исследование спроса и предложения. Наши предприниматели исторически были большой семьёй – они умели объединяться, поддерживать друг друга и вместе искать выход из самых сложных ситуаций. Семейный бизнес – это ваш шанс создать не просто источник дохода, а настоящее дело, которое будет жить поколениями. Когда мы вместе – всегда гораздо лучше», – обратилась к студентам Е.Н. Дыбова.

Кузнецова добавила, что по поручению президента России принцип семьи сегодня внедряется во все сферы государственной и общественной жизни. Уже в 24 регионах приняты законы о развитии семейного предпринимательства. В некоторых отраслях промышленности, таких как лёгкая и пищевая, семейный бизнес обеспечивает более 50% занятости.

«Мы помогаем внедрить «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи в регионах. Сегодня семейный бизнес обеспечивает более 50% в ряде отраслей промышленности, и наша задача – вовлечь в это движение молодые семьи. Основа суверенитета страны – это наш народ, носитель традиционных ценностей», – резюмировала депутат.

Анна Юрьевна предложила запустить мониторинг лучших практик поддержки студенческих семей с последующим тиражированием в регионы, а также усилить консультационную помощь молодым семьям, желающим открыть собственное дело.

Ректор СГУ А.Н. Чумаченко поблагодарил Анну Юрьевну за продуктивную работу и содержательный диалог. Он отметил, что такие встречи закладывают прочную основу для формирования системы защиты страны и достижения счастья каждого человека – через поддержку семьи, образование и воспитание новых поколений. По словам ректора, университет готов активно включиться в реализацию предложенных инициатив.