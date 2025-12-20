Саратовцев интересуют сроки оказания медпомощи по полису ОМС

С начала года в Саратовской области рассмотрели более 40 тысяч обращений пациентов по ОМС.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области и страховые медицинские организации с января по ноябрь 2025 года рассмотрели 40 295 обращений от жителей региона. Об этом сообщили в ТФОМС по запросу редакции.

При этом число письменных обращений выросло: за 11 месяцев 2025 года их поступило 3 770. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было 2 948 обращений, а в 2023 году — 1 216.

Больше всего граждан интересовали вопросы, связанные с переоформлением полиса ОМС — они составили 37,1% от всех обращений. Среди запросов о медицинской помощи чаще всего звучали вопросы о сроках её оказания (31,2%). Также пациенты интересовались помощью несовершеннолетним (5,6%), лечением онкологических (4,9%) и сердечно-сосудистых заболеваний (3,1%).

Ольга Сергеева