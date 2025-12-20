Под Саратовом пройдут похороны погибшего в начале года бойца СВО

В Балаковском районе простились с погибшим при исполнении долга военнослужащим.

Администрация Балаковского района сообщила о гибели 44-летнего Виталия Шабанова, погибшего при исполнении воинского долга 16 января 2025 года. Церемония прощания с ним пройдет 22 декабря.

О потерях в ходе боевых действий также сообщили администрации Аркадакского, Вольского и Лысогорского районов. В официальных сообщениях упоминаются имена погибших: Алексея Родионова, Максима Бутенко, Антона Пинегина и Александра Гришанова.

Ранее, 19 декабря, в ходе прямой линии президент Владимир Путин вновь заявил о твёрдой позиции России по вопросам проведения специальной военной операции.

Ольга Сергеева