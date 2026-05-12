Саратовцев изумила цветущая розовая «сакура» около Волги

Горожане заметили в разных районах города необычно цветущие деревья с нежно-розовыми цветами.

Ароматы сирени, тюльпанов, абрикосов и яблонь уже радуют жителей, но особый восторг вызвали растения, напоминающие японскую сакуру.

Необычные деревья увидели на новой набережной, в саду «Липки» и даже на Вольском тракте. Молодое деревце с розовыми цветами привлекло внимание прохожих и вызвало множество вопросов.

Как пояснил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, это сорт декоративной яблони «Рудольф», родом из Канады. Специалист отметил, что по своей красоте дерево вполне можно сравнить с сакурой.

Саратовцы активно делятся фотографиями цветущих уголков города и благодарят за это весну.

Ольга Сергеева