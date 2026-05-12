Жители Комсомольского поселка попросили депутата Панкова разобраться в квитанциях

В Комсомольском поселке Саратова возникла проблема с начислениями за ЖКУ.

Местные жители пригласили на разговор депутата Госдумы Николая Панкова — и повод для откровенного диалога нашёлся не один.

Встреча прошла во дворе домов № 1 и № 3 по улице Химической. Собравшиеся — в основном работники «Оргсинтеза», которые до сих пор с теплотой вспоминают, как Вячеслав Володин лично помог решить проблему с задержками зарплат. Теперь люди столкнулись с новой напастью.

Главная боль — платёжки. Суммы за отопление, по словам жильцов, перестали иметь хоть какую-то связь с реальностью. Люди требуют пересчёта. Панков пообещал изучить квитанции и взять ситуацию на карандаш — опыт в Балакове, где удалось добиться перерасчёта при перетопах, у него уже есть.

«Заводчане терпеливые, но требовательные», — отметил депутат.

Вторая проблема — летняя засуха в кранах. Каждый год с началом огородного сезона холодная вода перестаёт доходить до верхних этажей. Жители уверены: виноват полив частного сектора, который создаёт колоссальную нагрузку на сеть. Панков пообещал переговорить с ресурсниками, чтобы найти выход.

Третий, менее драматичный, но не менее важный вопрос — скамейки. Администрация района после ремонта двора обещала их установить, но обещание пока так и осталось обещанием. Депутат взял срок — два месяца. Скамейки должны появиться. Вместе с жителями он намерен контролировать процесс.

«Люди сами высаживают цветы, берегут территорию, создают уют. Такое отношение к дому достойно уважения. Скамейки должны появиться через два месяца. Вместе будем контролировать», — резюмировал парламентарий.

Ольга Сергеева