Саратовцев напугала инсталляция с «человеком» на дереве у турбазы

Возле одной из турбаз в Марксовском районе Саратовской области местный грибник обнаружил необычную инсталляцию, которая сразу привлекла внимание интернет-пользователей.

На опубликованном в соцсетях снимке запечатлен муляж человека, висящий на дереве. Фигура в куртке и перчатках сопровождается табличкой с пояснением: «Он бросал мусор».

Автор публикации отметил: «Грибов уже почти нет, но… Вот такую инсталляцию увидел у одной из турбаз. Мне кажется, это справедливо». Один из пользователей отреагировал комментарием: «Крипота! Вечером бы такое не увидеть», выразив общее впечатление от нестандартной находки.

Ольга Сергеева