Гостью саратовского парка Семхоз растрогали многочисленные белки

В популярном телеграм-канале «Туристы. Саратов» появился новый пост, посвященный парку Семхоз.

Автор публикации поделилась яркими впечатлениями от осенней прогулки, сопроводив рассказ фотографиями и видео живописных пейзажей.

«Вы не поверите, но за время прогулки я встретила сразу 13 белок! Такого количества я никогда раньше не видела. Удалось заснять лишь некоторых — особенно запомнилась одна, которую я назвала Уголёк. Вы сразу поймёте по видео, почему», — делится впечатлениями туристка.

Несмотря на скромные размеры парка, она отмечает его особую уютную атмосферу, которая делает это место привлекательным для посещения.

Ольга Сергеева