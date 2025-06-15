Саратовцев насмешила проблема землячки с рассыпавшейся красной икрой

Местная жительница столкнулась с неожиданной ситуацией при разделке купленной на рынке форели.

В соцсетях она поделилась недоумением: «Икра просто высыпалась из брюха без ястыков (пленочных мешочков). Никогда такого не видела — в рыбе даже не было икорного мешка», — написала женщина, сопроводив пост видео с рассыпчатой икрой на тарелке.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной: «Хороши проблемы — икра сама в руки!», «Возможно, рыбу выловили перед нерестом — икра перезрела», «Не реклама ли рынка?».

Эксперты поясняют, что такое действительно случается при позднем вылове. Хотя консистенция такой икры отличается от привычной, продукт остается съедобным после засолки.