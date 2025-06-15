Под Саратовом овощехранилище с землей и спецтехникой оценили в 230 миллионов рублей

Крупный агрокомплекс выставлен на продажу в Марксовском районе.
В Саратовской области продаётся современный сельскохозяйственный комплекс с развитой инфраструктурой. Объект расположен в 6 км от г. Маркс, около с. Бородаевка.
Лот включает:
Овощехранилище площадью 6,6 тыс. м².
5 складских помещений.
Весовой терминал и КПП.
Жилой дом с коммуникациями.
Технику (комбайны, тракторы, погрузчики).
1000 га орошаемых земель (600 в собственности, 400 в аренде).
Особенности: все участки имеют доступ к поливному каналу и асфальтированные подъезды. Продавец указал цену 230 млн руб., но готов рассмотреть варианты торга.
По словам владельца, комплекс полностью готов к работе и представляет перспективное вложение для агробизнеса.