Саратовцев научили жарить карпа на масле в хрустящей корочке

В Питерском районе Саратовской области отметили Международный день повара кулинарным мастер-классом.

Мероприятие прошло 20 октября на площадке «Учебной кухни» под руководством волонтеров «серебряного» возраста.

Участники учились правильно жарить карпа на сковороде. Как сообщили в комплексном центре социальной защиты района, рецепт оказался простым в исполнении, но позволил достичь прекрасного результата — рыба с хрустящей корочкой.

Фотографии всех этапов приготовления блюда были размещены в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Сергеева