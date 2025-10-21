Саратовцев научили жарить карпа на масле в хрустящей корочке

В Питерском районе Саратовской области отметили Международный день повара кулинарным мастер-классом.
Мероприятие прошло 20 октября на площадке «Учебной кухни» под руководством волонтеров «серебряного» возраста.
Участники учились правильно жарить карпа на сковороде. Как сообщили в комплексном центре социальной защиты района, рецепт оказался простым в исполнении, но позволил достичь прекрасного результата — рыба с хрустящей корочкой.
Фотографии всех этапов приготовления блюда были размещены в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Ольга Сергеева