Научное судно «Виктор Климов» провело исследования в Саратовском водохранилище

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии завершили экспедицию в Саратовское водохранилище на научном судне «Виктор Климов».

В рамках работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов участники экспедиции выпустили молодь сазана в Волгоградское водохранилище и провели обследование состояния рыбы в нерестовых прудах. Также проводились исследования кормовой базы водоема.

Эти работы являются частью национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на повышение продуктивности водоемов и сохранение биологического разнообразия.

Ольга Сергеева