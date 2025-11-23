Саратовцев очень удивили украшенные к Новому году ёлки без снега в ноябре

В Саратове полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам.

На улицах города уже начали монтировать праздничные ели. Однако зимняя атмосфера пока не ощущается из-за аномально теплой погоды: в эти выходные столбики термометров показывают до +11°C.

Первые установленные хвойные красавицы были замечены горожанами в нескольких ключевых точках: в торговых комплексах «ТАУ Галерея» и «Триумф Молл», а также в центре, около Крытого рынка на площади Кирова и на набережной Космонавтов.

Некоторые жители в соцсетях отмечают, что подобный контраст — новогодний символ на асфальте без единого намека на снег — мешает почувствовать дух праздника. «Даже не декабрь… Елка на асфальте… Ощущение праздника теряется», — поделилась впечатлениями Мария в комментариях к посту популярного Telegram-канала «Саратов: Открылось/Закрылось».

Напомним, что первые элементы новогоднего декора — светящиеся фигуры оленей и снеговика — появились в Саратове еще в середине ноября.

Ольга Сергеева