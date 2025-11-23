Глава района представил уютный вязаный Петровск

Райцентр последовал модному тренду.

Сейчас в соцсетях очень популярно представлять любимые места родного города в уютном вязаном стиле.

— Конечно, Петровск не мог остаться в стороне. Ведь у нас столько замечательных достопримечательностей, — написал в соцсетях глава Петровского района Максим Калядин.

Калядин опубликовал атмосферное видео, созданное горожанами.

На нем представлены в виде связанных вещей Покровская церковь, Водонапорная башня, Железный мост, музей с интересной экспозицией, историческое здание администрации и площадь…

Напомним, ранее жителей Саратова восхитили вязаный и бисерный областной центр, созданный при помощи нейросетей.

Наталья Мерайеф