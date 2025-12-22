Саратовцев ожидает похолодание: температура понизится до минус двадцати пяти градусов

В Саратовском регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия, включая обледенение, снегопад и значительное понижение температуры до -25 градусов.

Согласно информации областного Гидрометцентра, 22 и 23 декабря на погодные условия в Саратовской области окажет влияние пришедший с севера атмосферный циклон. Ожидается снегопад на большей части территории.

В среду произойдет поступление холодных воздушных масс арктического происхождения, что приведет к прекращению осадков. В четверг вероятность незначительных осадков сохранится в отдельных районах области, в пятницу же, благодаря антициклону, их не предвидится. На выходных погодные условия снова претерпят изменения из-за влияния северного циклона. Следует ожидать снегопадов, местами интенсивных.

В течение недели также вероятно образование тумана, гололедицы и кратковременной метели. Скорость ветра составит в среднем 5-10 метров в секунду. Во вторник днем ожидается усиление ветра, порывы которого к утру среды достигнут 15 метров в секунду, после чего ветер ослабнет. В пятницу прогнозируется повторное усиление ветра, порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов. Днем во вторник ожидается от -3 до +2 градусов. В ночь на среду температура воздуха резко понизится до -15…-20 градусов, а в северных районах области – до -25 градусов.

Дуся Иванова