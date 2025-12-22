В Саратове ищут пропавшую пенсионерку с голубыми глазами

Вчера в Саратове стало известно об исчезновении 71-летней Светланы Беккер. Сообщается, что у пожилой женщины возможны провалы в памяти.

Описание пропавшей: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза светлые, голубые. В момент исчезновения на ней была фиолетовая куртка, светло-серые штаны и серая шапка.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Светланы Беккер, незамедлительно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру экстренной службы 112.

Дуся Иванова