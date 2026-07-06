Саратовцев попросили использовать авоськи вместо пластиковых пакетов

Саратовские экологи присоединились к «Июлю без пластика».

Активисты АНО «Зелёный Бык» и сторонники осознанного потребления поддержали всероссийскую акцию, направленную на отказ от одноразового пластика. Ежегодно в мире производится более 400 млн тонн пластика, половина которого используется лишь один раз, а перерабатывается менее 10%, напоминают организаторы.

Волонтёры призывают заменить пакеты, посуду и трубочки на многоразовые альтернативы: авоськи, экомешочки, бутылки и керамические кружки. «Начните сегодня и продолжайте весь год!» — призывают участники движения.

В Саратове и Энгельсе ежемесячно проходят акции по раздельному сбору. Только в июне жители сдали более 3,6 тонны вторсырья, включая 167 кг ПЭТ-бутылок, 95 кг упаковки Tetra Pak и 500 кг пластика.

Ольга Сергеева