Саратовцев позабавила уборка дороги пылесосом с электросамоката

В Саратове заметили необычного уборщика: мужчина пылесосил дорогу на электросамокате.

В саратовских пабликах обсуждают видео Максима Пулина, на котором запечатлён молодой мужчина, убирающий разделительную полосу проезжей части необычным способом.

Рабочий передвигался на электросамокате: одной рукой он управлял транспортом, а второй направлял шланг пылесоса, который висел у него за спиной.

Ролик вызвал оживлённое обсуждение — в телеграм‑канале «Saratov detka» его прокомментировали так: «Супертехнологии по‑саратовски выглядят вооооот так».

Ольга Сергеева