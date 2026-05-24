Власти Саратова демонтируют нелегальные стелы и заборы

Глава Саратова Игорь Молчанов сообщил о продолжении работы по наведению порядка на городских территориях.

«Зачистка» ведётся в рамках задач, поставленных губернатором Романом Бусаргиным.

Специальные комиссии для выявления и демонтажа незаконных сооружений создали по поручению губернатора в октябре 2025 года. Их ключевое требование: каждый объект в городе должен быть легальным и соответствовать архитектурному облику Саратова.

За последнюю неделю демонтировано 20 незаконных гаражей и 15 нестационарных торговых объектов, снесено 3 нелегальные рекламные конструкции и 48 самовольно установленных объектов (штендеров, стел, заборов).

С начала года убрано 258 гаражей и 114 ларьков, ликвидировано 62 нелегальные рекламные конструкции и 514 самовольно установленных объектов.

Параллельно идёт благоустройство прилегающих территорий: собственники приводят в порядок фасады, удаляют граффити и ремонтируют входные группы.

Игорь Молчанов подчеркнул, что районным администрациям и архитекторам необходимо сохранять высокую интенсивность ежедневных обходов.

Ольга Сергеева