Саратовцев позвали на платный фестиваль «Тертый калач»

В Саратове пройдет краеведческий фестиваль.
13 и 14 декабря в Саратове состоится фестиваль народной культуры и творчества «Тёртый калач». Площадкой традиционно выступит областной краеведческий музей по адресу: ул. Лермонтова, 34.
Гостей ждёт насыщенная программа.
Ярмарки: изделий народных мастеров и растений.
Мастер-классы: по вышивке, каллиграфии, созданию новогодних игрушек и кукол-оберегов.
Этно-концерт.
Лекции о народах Поволжья и истории ткачества.
Детские игры.
Вход на фестиваль осуществляется по музейному билету, стоимость которого составляет от 100 до 200 рублей.
Ольга Сергеева