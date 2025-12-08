Саратовцев позвали на платный фестиваль «Тертый калач»

В Саратове пройдет краеведческий фестиваль.

13 и 14 декабря в Саратове состоится фестиваль народной культуры и творчества «Тёртый калач». Площадкой традиционно выступит областной краеведческий музей по адресу: ул. Лермонтова, 34.

Гостей ждёт насыщенная программа.

Ярмарки: изделий народных мастеров и растений.

Мастер-классы: по вышивке, каллиграфии, созданию новогодних игрушек и кукол-оберегов.

Этно-концерт.

Лекции о народах Поволжья и истории ткачества.

Детские игры.

Вход на фестиваль осуществляется по музейному билету, стоимость которого составляет от 100 до 200 рублей.

Ольга Сергеева