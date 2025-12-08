Новая эко-площадка по приему вторсырья появилась в Саратове

В Саратове открылся новый пункт приёма вторсырья, совмещённый с эколого-просветительской площадкой.

Проект, реализованный призёром «Зелёной премии-2024» при поддержке «Норникеля» и экоцентра «Экологизатор», позволяет жителям сдавать десятки видов отходов. Здесь также проходят мастер-классы и выставлены арт-объекты из переработанных материалов.

«Такие площадки — важный шаг в развитии культуры раздельного сбора, делающий экологическую повестку ощутимой для каждого», — отметили в Российском экологическом операторе. Пространство призвано на практике показать, как отходы получают вторую жизнь.

Ольга Сергеева