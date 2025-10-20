Саратовцев предупредили о дождливой погоде и тумане

В ночь с 20 на 21 октября в Саратове ожидается облачная погода с небольшим дождем. Днем осадки усилятся, а ночью и утром возможен туман с видимостью менее 500 метров.

Температурный режим останется достаточно мягким: ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем — +9…+11 градусов. Ветер будет юго-восточного и южного направления со скоростью 4-9 м/с.

В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с непогодой, жители города могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 659-659.

Алена Орешкина