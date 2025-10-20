Саратовский коллектив «Джем» получил Гран-при международного фестиваля

Хореографический коллектив «Джем» из Саратова добился выдающегося успеха на международном фестивале «Матрешка». Ансамбль удостоился главной награды конкурса — Гран-при, а также стал лауреатом I степени.

Этот впечатляющий результат стал закономерным итогом упорного труда и творческого таланта юных артистов. Немаловажную роль в успехе сыграли профессиональные качества и преданность искусству их художественных руководителей.

Победа на престижном международном фестивале стала ярким достижением не только для самого коллектива, но и для всей культурной жизни Саратовской области.

Алена Орешкина