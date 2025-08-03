Саратовцев предупредили о грозе с градом и сильном ветре в понедельник

В Саратовской области в понедельник 4 августа ожидается сложная погодная обстановка.

По данным гидрометцентра, в течение дня местами прогнозируются грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром скоростью 15-17 м/с, возможен град. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Температурный фон останется высоким: ночные показатели составят от +15°C в пониженных местах до +25°C, дневные — от +26°C во время дождя до +36°C в ясную погоду.

Особое внимание обращено на сохраняющуюся высокую и чрезвычайную пожарную опасность (4-5 классы) на территории региона. Метеорологи рекомендуют жителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности.