Саратовцев возмутила стоимость волжских раков по 2 тысячи за кило

Саратовцы негодуют из-за завышенных цен на волжских раков.

В телеграм-канале «Новости Балаково #KTA64» разгорелись жаркие споры о стоимости местных раков. Пользователи возмутились ценниками в 1200 рублей за мелких и 1900 рублей за крупных особей, обнаруженных в продаже в 7-м микрорайоне Балаково.

Многие подписчики канала заявили, что отказываются от покупки деликатеса по таким ценам. В комментариях прозвучало сравнение с морскими креветками, которые, несмотря на дальнюю транспортировку, оказываются в два раза дешевле.

«За такие деньги лучше купить мяса и приготовить полноценный обед», «Это уже не деликатес, а издевательство над покупателем», «Креветки по 600 рублей за кг — вот мой выбор», — пишут возмущённые жители.

Некоторые и вовсе назвали предложенные цены «неадекватными», отметив, что за 1900 рублей можно купить лишь раков среднего размера, а мелкие особи и вовсе не стоят таких денег.