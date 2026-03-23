Саратовцев предупредили о крупных штрафах после кормления голубей возле дома

Кормление голубей в жилых зонах может обернуться для граждан штрафом.

Об этом в комментарии РИА «Новости» предупредила юрист Ольга Ошкина из объединения «Союз юристов-блогеров». По словам эксперта, наказание наступает, если действия горожан влекут нарушение санитарных норм.

Массовое скопление птиц противоречит СанПиН: оно создает риск распространения инфекций, привлекает грызунов и загрязняет придомовые территории. Кроме того, голуби наносят ущерб имуществу — автомобилям, скамейкам и детским площадкам.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ, оставленный после кормления мусор приравнивается к несанкционированным отходам. Штраф за это может достигать 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 5 тысяч. Региональные власти также вправе устанавливать дополнительные ограничения.

При систематических нарушениях эксперт рекомендует обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.

