В саратовском правительственном эшелоне весной продолжаются активные кадровые изменения

Март в Саратовской области ознаменовался серией кадровых перестановок на высшем уровне.

12 марта Игорь Молчанов, ранее руководивший администрацией Ленинского района, официально стал мэром Саратова. Он сменил Михаила Исаева, который в конце зимы был назначен вице-губернатором. Среди приоритетов нового градоначальника — вывоз мусора, благоустройство, ремонт дорог и тротуаров, а также усиление муниципального и жилищного контроля. Молчанов пообещал вести прямой диалог с горожанами через соцсети.

В региональном министерстве образования также произошла смена главы: Александр Пажитнев, руководивший ведомством с марта 2025 года, отправлен в отставку. Причиной стали недостатки в организации школьного питания и массовые отравления детей в лагерях в прошлом году. Новым министром назначен Александр Блатман, ранее занимавший пост зама главы администрации Саратова по социальным вопросам.

21 марта стало известно, что уполномоченный по правам человека Надежда Сухова покидает свой пост и возвращается к преподавательской деятельности. Одновременно с этим «Единая Россия» одобрила кандидатуру Олега Дубовенко на должность главы Балашовского района.

Ольга Сергеева