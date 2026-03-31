Саратовцев предупредили о мощной магнитной буре вечером 31 марта

Солнце вышло на пик активности: учёные зафиксировали мощнейшую вспышку высшего балла.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии зарегистрировали на светиле событие высшего уровня мощности — вспышку класса X. Это уже второе столь заметное явление на поверхности звезды за последние двое суток, что указывает на высокую динамику процессов в активных областях.

По данным наблюдений, основная масса выброшенной плазмы движется по траектории, минуя нашу планету. Однако специалисты предупреждают: периферийные потоки солнечного вещества всё же могут задеть Землю, вызвав колебания магнитного поля.

Согласно прогнозам, уже к 18:00 по местному времени магнитосфера перейдёт в состояние возмущения. Кульминация геомагнитных колебаний ожидается ближе к полуночи, когда разыграется магнитная буря уровня G2. К утру интенсивность шторма снизится до G1, а к вечеру 1 апреля геомагнитный фон, по расчетам учёных, полностью нормализуется.

Метеозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, специалисты рекомендуют внимательнее отнестись к своему самочувствию в ближайшие сутки: снизить физические нагрузки, больше отдыхать и при необходимости держать под рукой назначенные врачом препараты.

Ольга Сергеева