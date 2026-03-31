В саратовском экопарке поросенок Фунтик радуется теплу и первым цветам

Животные «Оленьего острова» встречают весну с хорошим настроением.

В экопарке Татищевского района Саратовской области царит атмосфера пробуждения природы, чему способствуют и заботливые руки сотрудников, и капризы погоды.

Специалисты парка провели важный агротехнический прием: дорожки и вольеры были посыпаны древесной щепой. Благодаря этому снежный покров тает равномерно и, что особенно ценно для обитателей, не образует слякоти и грязи. Теперь копытные и пернатые могут наслаждаться прогулками, не рискуя испачкать шерсть и оперение.

Сотрудники экопарка отмечают, что нынешняя весна преподносит приятные сюрпризы.

— Погода в этом году стоит на удивление спокойная. Нам удалось избежать привычных для этого сезона наводнений и затяжных снежных метелей, — делятся наблюдениями работники зоны отдыха.

Главные звезды «Оленьего острова» уже оценили преображение территории. Поросенок Фунтик, давно ставший любимцем публики, выбрал самую солнечную полянку и с удовольствием принимает теплые ванны. Компанию ему составляют страусы, которые с особым азартом осваивают обновленные аллеи после зимнего перерыва.

Символом окончательного пробуждения природы стали первые цветы, пробившиеся на проталинах. Появление ранних растений на территории парка служит верным знаком: биологические часы природы запустили механизм полноценной весны.

Алиса Эай