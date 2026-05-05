Саратовцев предупредили о возможных перебоях с интернетом и онлайн-оплатой до 9 мая

Саратовским банкам посоветовали готовиться к сбоям на фоне ракетной опасности.

Клиенты саратовских отделений банков начали получать предупреждения о возможных технических ограничениях в период с 5 по 9 мая.

В эти дни не исключены проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов, мобильных приложений и доставкой SMS-сообщений. Гражданам рекомендовано по возможности использовать Wi‑Fi для выхода в сеть.

Предупреждения связаны с непростой оперативной обстановкой в регионе. Напомним, в Саратове мобильный интернет не работает второй день подряд. Накануне средства ПВО сбили беспилотник над областью, а сегодня ночью была объявлена ракетная опасность. Жители жалуются, что сбои наблюдаются даже у домашнего интернета и Wi‑Fi.

Угроза атак беспилотников для Саратовской области стала привычной за последние месяцы. В апреле и начале мая дроны неоднократно подавлялись системами радиоэлектронной борьбы в небе над Саратовом и Энгельсом.

В связи с этим власти регулярно вводят ограничения на работу мобильной связи и интернета в целях безопасности, что, в свою очередь, влияет и на банковские транзакции.

Ольга Сергеева