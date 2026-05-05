Власти Саратовской области снижают учебную нагрузку на школьников

В школах Саратовской области сократят домашние задания и облегчат рюкзаки.

На совещании в областной Думе 5 мая заместитель министра образования Никита Вдовин представил комплекс мер по снижению учебной нагрузки на школьников.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу следующие изменения:

предмет «Обществознание» будет преподаваться только в 9-м классе;

количество часов по истории сокращено до двух в неделю;

проверочные работы не должны занимать более 10% учебного времени по каждому предмету в год;

поэтапно вводится курс «Духовно-нравственная культура России».

Особое внимание уделили домашним заданиям. Согласно федеральным рекомендациям, их объём не должен превышать половины от классной работы. Для учеников 1–4 классов задания на выходные и праздники отменяются, для 5–6 классов — рекомендовано не задавать.

Кроме того, администрации школ будут контролировать вес ранцев в соответствии с санпином: для 1–2 классов — не более 1,5 кг, для старшеклассников — до 4 кг.

Образовательная реформа продолжается: все меры направлены на снижение нагрузки на детей и создание комфортных условий для учёбы.

Ольга Сергеева