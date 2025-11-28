Саратовцев предупредили о впавших в спячку в неожиданных местах ежах

Ветеринары Петровского района предупредили, что ежи, найденные зимой без явных признаков жизни, могут находиться в спячке.

Вместо того чтобы убирать кажущееся мертвым животное, ему нужно создать безопасные условия для зимовки.

Специалисты пояснили, что из-за сокращения зеленых зон ежам сложно найти укрытие, и они могут заснуть в самых неподходящих местах. Во время спячки их жизненные процессы замедляются, что можно принять за смерть.

Ветеринары призвали помогать этим животным, устраивая для них укрытия в коробках или тихих уголках, поскольку ежи играют важную роль в экосистеме, уничтожая насекомых и грызунов.

Ольга Сергеева