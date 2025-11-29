Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела по избиению гаишника в Саратове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на сотрудника ГАИ в Саратове.
Напомним, инцидент произошел 27 ноября, когда инспекторы остановили автомобиль «Форд Мустанг» без номеров под управлением 32-летнего Ислама Бичигова.
Водитель проявил агрессию, угрожал сотрудникам и нанес одному из них телесные повреждения.
Пострадавший инспектор от нападения водителя был госпитализирован.
Бичигову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Решением суда он заключен под стражу до 26 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Ольга Сергеева