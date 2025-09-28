Саратовцев предупредили о заморозках ночью

В Саратовской области 29 сентября вновь прогнозируются заморозки.

Согласно данным метеорологов, в утренние и ночные часы столбики термометров могут опуститься до 0…-3°C.

В ночное время ожидаются небольшие дождевые осадки, которые в Правобережье местами усилятся до умеренных. Температурный фон составит +2…+7°C, а при прояснении вероятны заморозки до -3°C. Днем также пройдут кратковременные дожди при температуре +8…+13°C.

Параллельно до 3 октября в ряде районов региона сохранится чрезвычайная (5-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность.

Ольга Сергеева