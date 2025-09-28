В Саратове женщина пострадала в ДТП с двумя «Фордами»

В Ленинском районе Саратова 28 сентября зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Столкновение произошло в 11:00 на Московском шоссе напротив дома № 1. Участниками аварии стали автомобиль «Форд Фьюжн» (водитель 41 год) и микроавтобус «Форд Транзит» (водитель 42 года). По данным ГИБДД, микроавтобус не является рейсовым транспортом.

Вследствие ДТП пассажирка легкового автомобиля 1986 года рождения была госпитализирована. На месте происхождения работают сотрудники дорожной полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Ольга Сергеева