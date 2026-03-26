Саратовцев предупредили об ужесточении правил перевода денег с 1 апреля

С апреля в России ужесточаются правила денежных переводов.

Со следующего месяца вступают в силу обновленные требования к оформлению денежных переводов. Новые правила призваны повысить прозрачность финансовых операций и упростить отслеживание платежей.

Среди ключевых изменений — обязательное указание полных фамилии, имени и отчества плательщика. Сокращения в этой графе больше не допускаются.

Также ужесточаются требования к полю «Назначение платежа». Теперь необходимо детально прописывать, за что именно вносится оплата: наименование товара, работы или услуги, а также номер и дату договора при его наличии.

Кроме того, в платежных документах появится возможность указать фактического плательщика. Это актуально для ситуаций, когда деньги вносит не сам получатель услуги, а, например, бухгалтер или иное уполномоченное лицо от организации.

Как отмечают эксперты, нововведения направлены на борьбу с сомнительными транзакциями и упрощение идентификации участников расчетов.

Важное уточнение: денежных переводов между физическими лицами это пока не касается.

Ольга Сергеева