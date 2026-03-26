На фронте спецоперации геройски погиб уроженец Энгельсского района Виктор Нестеров

В Энгельсском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком.

Стало известно о гибели уроженца Энгельсского района Виктора Николаевича Нестерова. Военнослужащий пал на фронте. Информация появилась сегодня, 26 марта, в официальном сообщении пресс-службы администрации Энгельсского муниципального района.

Губернатор Саратовской области от имени руководства региона выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего бойца.

На момент публикации дополнительные подробности о дате и месте прощания не уточнялись.

Ольга Сергеева